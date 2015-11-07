Українські військові візьмуть участь у навчаннях "Коммон Челлендж – 2015"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства оборони України. «Основною метою заходу є проведення злагодження та перевірка готовності до оперативного чергування у складі бойової тактичної групи Європейського Союзу країн Вишеградської четвірки у першій половині 2016 року, - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїна приєднається до наймасштабніших навчань НАТОУчасть у навчаннях дозволить перевірити готовність українських військовослужбовців до оперативного чергування на відповідних посадах штабних офіцерів у складі бойової тактичної групи Європейського Союзу країн Вишеградської четвірки у 2016 році, удосконалити знання та отримати практичний досвід спільного виконання завдань у складі групи.

В Міноборони зазначили, що військові також вивчатимуть досвід планування, підготовки та проведення операцій із врегулювання кризових ситуацій із залученням сил та засобів, їх управління та взаємодії з метою подальшого його поширення під час підготовки визначених сил та засобів ЗСУ до оперативного чергування у складі бойової тактичної групи Європейського Союзу країн Вишеградської четвірки.