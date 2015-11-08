В Одесі виявили підпільний цех з виготовлення підробок під відомі бренди

В Одесі правоохоронці виявили підпільний швейний цех з виготовлення підробок під відомі бренди.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до правоохоронних органів звернулися офіційні представники відомих торгових компаній, які заявили, що на території Одеси виготовляється і продається підроблена одяг з логотипом їх фірм.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в нежитловому приміщенні, яке за договором оренди належить 44-річній одеситці. Під час обшуку виявлено та вилучено швейне обладнання та 54 пристрої для нанесення друкованого торгових знаків, готова фальсифікована продукція, яка незаконно використані знаки для товарів і послуг - "Сhanel", "Adidas", "Nike", "Kenzo", "Dsquared" та інші.

"Партія готової продукції в кількості більше 1 тисячі одиниць та зазначене обладнання вилучено з метою подальшого проведення експертних досліджень", - відзначили в поліції.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України.