У Вашингтоні відкрили Меморіал жертвам Голодомору

У Вашингтоні 7 листопада відбулася церемонія відкриття Меморіалу жертвам Голодомору-Геноциду 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Участь у відкритті меморіалу взяла дружина президента Марина Порошенко, американські чиновники, представники дипломатичного корпусу, а також тисячі українців та американців українського походження з різних штатів.

У вітальному слові Марина Порошенко підкреслила: «Сьогодні у Вашингтоні ми не просто відкриваємо Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні, ми поминаємо кожну душу, кожну жертву, кожного мученика. Цей пам'ятник - воскресіння нашої національної пам'яті. І мені б дуже хотілося, щоб цей постамент був застереженням злочинів проти людства і людяності у всьому світі».

Автором ідеї меморіалу і його архітектором є американка українського походження Лариса Курилас. Вона створила пам'ятник у вигляді масивного бронзового поля колосків.

Меморіал встановлений недалеко від будинку Конгресу, поруч з центральним вокзалом Вашингтона, через який в американську столицю щорічно потрапляють мільйони людей.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко звернувся з відеозверненням з нагоди відкриття Меморіалу жертвам Голодомору у Вашингтоні. Порошенко назвав символічним той факт, що величний монумент стоїть у столиці США у річницю більшовицького перевороту 17-го року минулого століття і одночасно - в перший рік дії законів незалежної України про декомунізацію і про державне визнання героїв національно-визвольної боротьби. А також у дні, коли українці знову захищають свої суверенітет і незалежність.