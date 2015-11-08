Президент звернувся з нагоди відкриття Меморіалу жертвам Голодомору у Вашингтоні

Історичною подією, яка є справжнім свідченням перемоги правди над брехнею, добра - над злом, назвав президент Петро Порошенко відкриття Меморіалу жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років у Вашингтоні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко у своєму відеозверненні назвав символічним той факт, що величний монумент стоїть у столиці США у річницю більшовицького перевороту 17-го року минулого століття і одночасно - в перший рік дії законів незалежної України про декомунізацію та про державне визнання героїв національно-визвольної боротьби. А також у дні, коли українці знову захищають свої суверенітет і незалежність.

"Меморіал у Вашингтоні відкривається в той час, коли Україна відстоює свою незалежність, долаючи перешкоди і даючи відсіч агресії Росії. Кремль знову, як і в часи Голодомору, намагається стерти Україну з карти світу. Смерть знову приходить зі Сходу", - сказав президент.

Порошенко підкреслив, що Голодомор був жахливим злочином проти людства у мирний час, спробою поставити українців на коліна, відібрати в них гідність, знищити національну ідентичність, убити надію на право творити власну долю на власній землі.

Глава держави зазначив тих, чия праця сприяла початку діяльності Комісії США з дослідження Українського Голоду 1932-33 років, а потім і визнання Голодомору геноцидом українського народу парламентами багатьох країн. Серед них - виконавчий директор Комісії, що з'явилася за ініціативою української громади в США Джеймса Мейса.

"Він, великий американець і великий українець, один з найвідоміших дослідників Голодомору, був одним з тих, кого ми називаємо людьми правди ... Невтомний лицар істини повідав гірку правду про події 30-х років в Україні всьому світу, і, до речі, значною мірою - самій Україні ", - підкреслив Порошенко.

Глава держави висловив вдячність президенту і Уряду США, "всьому дружньому американському народу за солідарність з українцями, а українському суспільству Сполучених Штатів - за підтримку історичної Батьківщини".

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Довідка УНІАН. 13 жовтня 2006 Конгрес США прийняв і Президент Дж.Буш підписав Закон США "ПРО надання дозволу Уряду України встановити на федеральній землі Округу Колумбія меморіал жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років". Пам'ятник розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, між вулицями F, північно-захід, Massachusetts Avenue і вулицею North Capitol.

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У липні 2012 року на відкритому засіданні Комісії США з образотворчого мистецтва було схвалено остаточний дизайн пам'ятника за проектом американки українського походження Лариси Курилас "Поле пшениці", а у вересні того ж року він був схвалений Національною комісією США з планування столиці. Проект фінансувався неприбутковими організаціями.

Пам'ятник встановлений недалеко від будинку Конгресу, поруч з центральним вокзалом Вашингтона, через який до американської столиці потрапляють мільйони людей.