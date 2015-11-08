Радикал Мосійчук знову потрапив до лікарні

Наразі, народний депутат України Ігор Мосійчук утримується під вартою в спецпалаті лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляється на сторінці депутата у Facebook.

"Лікарями стабілізовано його стан здоров'я, але разом з тим у Мосійчука утримується стабільно підвищена температура. Лікарі пов'язують підвищену температуру в Мосійчука не з залікованою виразкою шлунку, а з болями в хребті, на які він скаржиться", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Генпрокуратури, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський районний суд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.

Вислухавши ухвалу суду, Мосійчук тоді заявив, що оголошує голодування.