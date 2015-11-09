Під Волновахою подружжя фермерів підірвалося на міні

11:13, 09 листопада 2015
Суспільство
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У Волноваському районі працівники ферми підірвалися на міні.

Чоловік знаходиться у важкому стані / grishasergei.livejournal.com

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області, це сталася 8 листопада о 14.30 у полі поблизу села Миколаївка, що розташоване поблизу лінії зіткнення з тимчасово окупованою територією.

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Попередньо встановлено, що фермер та працівники поїхали у поле за сіном. На зворотному шляху трактор, у якому були чоловік та його дружина, наїхав на міну. Чоловік отримав осколкові поранення голови, його госпіталізовано до лікарні м. Маріуполя, стан дуже тяжкий. Дружина перебуває у Волноваській лікарні, йдеться в повідомленні.

Фермер, який рухався позаду на мотоциклі, не постраждав.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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