У Донецькій області на вибуховому пристрої підірвався 12-річний хлопчик
14:56, 11 жовтня 2015Війна
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Дитина підірвався на околиці села Гранітне. Хлопчик доставлений в центральну районну лікарню міста Волновахи
Обставини події з'ясовуються / mil.gov.ua
На Донеччині на вибуховому пристрої підірвався 12-річний хлопчик.
Як повідомили УНІАН в Волноваському РВ ГУМВС України в Донецькій області, хлопчик 2003 року народження госпіталізований з осколковими пораненнями нижніх кінцівок.
"Дитина підірвалася на околиці села Гранітне. Хлопчик доставлений до центральної районної лікарні м. Волновахи", - сказано в повідомленні.
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В міліції зазначають, що даний факт зареєстрований. Обставини події з'ясовуються.
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