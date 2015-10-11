У Донецькій області на вибуховому пристрої підірвався 12-річний хлопчик

На Донеччині на вибуховому пристрої підірвався 12-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН в Волноваському РВ ГУМВС України в Донецькій області, хлопчик 2003 року народження госпіталізований з осколковими пораненнями нижніх кінцівок.

"Дитина підірвалася на околиці села Гранітне. Хлопчик доставлений до центральної районної лікарні м. Волновахи", - сказано в повідомленні.

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В міліції зазначають, що даний факт зареєстрований. Обставини події з'ясовуються.