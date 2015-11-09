У Сватовому від вибухів на арсеналі постраждали понад 1,7 тисяч квартир і будинків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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"У Сватовому складений реєстр осіб, домогосподарства яких постраждали внаслідок надзвичайної ситуації. До реєстру включено 1705 домогосподарств (667 квартир і 1038 приватних житлових будинків)", - йдеться в повідомленні.

В прес-службі нагадали, що для надання матеріальної допомоги на першочергове життєзабезпечення з обласного бюджету було виділено 4 млн грн, з них по 10 тис. грн вже отримали 6 родин, залишки коштів будуть рівними частинами розподілені між рештою власників пошкоджених домогосподарств.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони України, де зберігалося близько 3 тис. 132 тон боєприпасів, виникла пожежа з подальшою детонацією й розльотом осколків боєприпасів. Загинули четверо осіб.