Прокуратура Австрії закрила справу щодо Ложкіна - Сакварелідзе

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив сам Борис Ложкін, надавши документи, що підтверджують даний факт.

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В офіційній відповіді представника австрійської юридичної компанії CHSH Стефана Хубера він підтверджує, що розслідування щодо Бориса Ложкіна не ведеться.

У свою чергу заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе написав у соцмережі, що його дуже стурбував скандал, пов'язаний з тим, що австрійська прокуратура відкрила кримінальну справу проти глави АП.

"Зізнаюся, що мене дуже стурбував скандал, пов'язаний з тим, що австрійська прокуратура відкрила кримінальну справу проти глави АП Бориса Ложкіна, з яким я добре знайомий. Але, через професійну звичку, я не квапився з висновками, бо довіряю лише фактами", - зазначив він.

За його словами, він сьогодні дізнався, що "справу проти Бориса Ложкіна припинено через відсутність складу злочину".

"У мене немає підстав не довіряти прокуратурі Австрії й Борисові, який був одним з головних ініціаторів запрошення нашої команди з Грузії в Україну", - наголосив Давид Сакварелідзе.