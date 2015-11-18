У Краматорську сформують "Лігу майбутніх поліцейських"
15:45, 18 листопада 2015Суспільство
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Краматорськ стане містом, де буде активно формуватися ланка «Ліги майбутніх поліцейських».
У Краматорську формується «Ліга майбутніх поліцейських» / Фото УНІАН
Про це повідомляє місцеве видання 6264.com.ua
Краматорські правоохоронці долучилися до соціальних проектів поліції, введеним керівництвом Головного управління у Маріуполі. Краматорськ стане містом, де буде активно формуватися ланка «Ліги майбутніх поліцейських» - молодіжної громадської організації, створеної поліцією Донеччини.
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Тим часом, тривають структурні та кадрові зміни в поліції. Визначено керівників, які будуть очолювати територіальні підрозділи Національної поліції в період переходу.
Так, Краматорському відділу поліції підпорядковується Слов'янське, Краснолиманське і Олександрівське відділення.
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