У Краматорську сформують "Лігу майбутніх поліцейських"

Про це повідомляє місцеве видання 6264.com.ua

Краматорські правоохоронці долучилися до соціальних проектів поліції, введеним керівництвом Головного управління у Маріуполі. Краматорськ стане містом, де буде активно формуватися ланка «Ліги майбутніх поліцейських» - молодіжної громадської організації, створеної поліцією Донеччини.

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Тим часом, тривають структурні та кадрові зміни в поліції. Визначено керівників, які будуть очолювати територіальні підрозділи Національної поліції в період переходу.

Так, Краматорському відділу поліції підпорядковується Слов'янське, Краснолиманське і Олександрівське відділення.