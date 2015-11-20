Яценюк обговорив з комісаром ЄС поглиблення співпраці у сфері університетських та студентських обмінів

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, співрозмовники привітали підписання сьогодні Угоди між урядом України та Європейською комісією про участь у програмі «Креативна Європа», що відкриває Україні доступ до спільного культурного простору ЄС. Ця масштабна програма Європейського Союзу відкриє нові перспективи і можливості для популяризації української культури в Європі, доступу до засобів і можливостей ЄС для розвитку, зокрема, креативної індустрії, кіномистецтва.

Окремо глава українського уряду відзначив можливість перекладів українських авторів мовами країн ЄС та творів європейських авторів українською.

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Прем’єр-міністр України підкреслив, що участь України у програмі «Креативна Європа» є дуже важливою.

Яценюк та Наврачич обговорили конкретні кроки, спрямовані на поглиблення співробітництва між Україною та Євросоюзом у сфері університетських та студентських обмінів. Було відзначено ефективність програми обмінів Erasmus, яка вже сьогодні працює в Україні.

Співрозмовники обговорили ситуацію з підтримкою наукової сфери України і допомогу в контексті потреб університетів, евакуйованих з територій, які потерпають від російської агресії.

Яценюк звернувся до Наврачича стосовно можливостей підтримки в намірах уряду створити в Україні мережу провідних середніх шкіл, розпочинаючи з укрупнених закладів регіонального значення, щоби в таких навчальних закладах уже скоро можна було побачити зразки передового підходу в середній освіті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, уряд України і Європейська комісія уклали угоду про участь України у програмі Європейського Союзу «Креативна Європа».

Орієнтовний обсяг фінансування програми з бюджету Європейського Союзу — 1,46 млрд. євро, її реалізація розрахована на 2014-2020 рр.

Після імплементації угоди українські культурні діячі та інститути матимуть доступ до заходів, що фінансуються за кошти програми.