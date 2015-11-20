Понад 60% українців вважають хабарництво нормою життя - опитування

60,6 % респондентів вважають дачу хабарів нормою життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка Ольга Балакірєва на прес-конференції, представляючи результати опитувань громадської думки, проведених протягом 2014-2015 років (остання хвиля проведена з 6 по 15 листопада, вибіркова сукупність кожного дослідження – більш як 2 тисячі респондентів).

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Вона зазначила, що переважна більшість населення вважає хабарі нормою нашого життя, бо без них неможливо вирішити питання, або ж людям так простіше вирішити їхні проблеми. Балакірєва вважає, що ці дані свідчать, що потрібно змінювати свідомість людей, котрі зацікавлені давати хабарі для вирішення питань.

В той же час вона наголосила, що 44,6% опитаних зазначають, що змушені давати хабарі, бо їх з них вимагають.

При цьому, 17,5% опитаних дають хабарі, бо «хочуть щиро віддячити тому, хто допоміг вирішити їх проблему».