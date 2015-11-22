На Прикарпатті з моста в річку впав автомобіль, є загиблі
16:33, 22 листопада 2015Суспільство
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Водій автомобіля Chery Amulet не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля з моста в річку Кам'янка.
Громадянин 1989 р.н. від отриманих травм загинув / 1kr.ua
На Прикарпатті з мосту в річку впав автомобіль.
Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, 21 листопада, пізно ввечері, о 21.59 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в м. Яремче (присілок Дора), по вул. Свободи сталася аварія.
Водій, автомобіля Chery Amulet не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля з моста в річку Кам’янка.
Внаслідок ДТП жителі м. Яремче, 1991 та 1992 р.н. у тяжкому стані госпіталізовані до Яремчанської центральної міської лікарні. Громадянин, 1989 р.н. від отриманих травм загинув.
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