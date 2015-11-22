У Житомирі освятили перший греко-католицький храм

Житомир.22 листопада. УНІАН. У Житомирі освятили перший греко-католицький храм.

Як повідомили УНІАН у Житомирському протопресвітерстві Київської архиєпархії УГКЦ, в освяченні храму Святого Василія Великого взяли участь понад 100 парафіян.

Будівництво храму координувала єпархія, а допомогла місцева громада.

Храм складається з двох частин: нижньої та верхньої.

У Житомирській області з 1996 року триває відновлення греко-католицької церкви, адже коріння УГКЦ на Житомирщині насправді глибоке – у 1772 році в регіоні діяло 365 унійних парафій. Однак, у 1795 році Церква була знищена московськими царями. Через це храмів УГКЦ у Житомирі до нашого часу не було.