У Віри Савченко на російському кордоні вилучили 24 книжки її сестри, перевірятимуть на екстремізм

Про це повідомив адвокат української льотчиці, народного депутата Надії Савченко Ілля Новіков у Twitter.

«У Віри Савченко знову неприємності на російському кордоні. Вилучили дві пачки книжок, написаних Надією, будуть перевіряти на екстремізм», - написав він.

Новіков також зазначив, що у двох пачках 24 книжки, але в акті записали 23.

«Взагалі-то у двох пачках 24 книжки, але в акті записали 23: одну зачитали. Цікаво ж», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, українську льотчицю Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі й перевезли до Росії. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

Савченко, перебуваючи під вартою в Росії, написала книгу "Сильне ім'я Надія".