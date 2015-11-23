СБУ назвала осередки, де ведеться підготовка диверсантів для терактів на об'єктах енергетики та інфраструктури

Про це заявив заступник голови Служби безпеки України Микола Іщенко сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНІАН.

«Службою безпеки вживаються усі заходи для того, щоб не допустити дестабілізації ситуації на території Херсонській області у зв’язку з подіями, які сьогодні обговорюються», - зазначив він.

«Ми отримали достовірну інформацію, що центри підготовки диверсійно-розвідувальних груп, які діють на території окупованого Криму та в так званих «ДНР», «ЛНР» та Ростовській області Росії ведеться підготовка спеціальних груп з метою здійснення терактів на об’єктах енергетики, на автомобільних, транспортних магістралях в Херсонській та Миколаївській областях», - додав представник СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області унаслідок підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яких здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше було пошкоджено опори інших ліній електропередач.

Раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявили, що через пошкодження ліній і підстанцій вітчизняна енергосистема вимушено припинила поставку електрики до двох районів Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для забезпечення 40% споживачів Херсонської й Миколаївської областей.

Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до пошкоджених ліній електропередач. На даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.