Підрив ЛЕП до Криму: Активісти продовжують блокувати електроопори, не дозволяючи розпочати відновлювальні роботи

Поблизу електроопор у Генічеському та Чаплинському районах області продовжують залишатися активісти, упродовж минулої ночі ситуація була спокійною, спроб витіснити протестувальників з боку правоохоронних органів не було, повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, техніку ремонтних бригад пропустили через пункт «Чонгар» на адміністративному кордоні материкової України з Кримом, але розпочати повноцінні відновлювальні роботи протестувальники не дозволили.

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Згідно з повідомленням, ремонтні роботи, які там проводились напередодні, були спрямовані винятково на те, щоб заземлити мережі.

У Херсонській ОДА заявили, що вирішувати ситуацію з проведенням повноцінного ремонту пошкоджених електроопор будуть шляхом переговорів з активістами. І в разі, якщо буде досягнуто згоди, працівники «Укренерго» можуть все полагодити за 4 доби.

У самій компанії «Укренерго» заявили, що падіння в Херсонській області опор ліній електропередач призвело до аварійного відімкнення українських атомних станцій.