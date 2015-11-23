Підрив ЛЕП до Криму: Активісти продовжують блокувати електроопори, не дозволяючи розпочати відновлювальні роботи
Активісти продовжують блокувати у Херсонській області опори ліній електропередач, що постачають електроенергію, у тому числі до Криму.
Поблизу електроопор у Генічеському та Чаплинському районах області продовжують залишатися активісти, упродовж минулої ночі ситуація була спокійною, спроб витіснити протестувальників з боку правоохоронних органів не було, повідомляє Радіо Свобода.
Як зазначається, техніку ремонтних бригад пропустили через пункт «Чонгар» на адміністративному кордоні материкової України з Кримом, але розпочати повноцінні відновлювальні роботи протестувальники не дозволили.
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Згідно з повідомленням, ремонтні роботи, які там проводились напередодні, були спрямовані винятково на те, щоб заземлити мережі.
У Херсонській ОДА заявили, що вирішувати ситуацію з проведенням повноцінного ремонту пошкоджених електроопор будуть шляхом переговорів з активістами. І в разі, якщо буде досягнуто згоди, працівники «Укренерго» можуть все полагодити за 4 доби.
У самій компанії «Укренерго» заявили, що падіння в Херсонській області опор ліній електропередач призвело до аварійного відімкнення українських атомних станцій.