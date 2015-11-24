Краматорських двірників зобов'яжуть приступати до роботи раніше

"Чому двірники метуть двори, коли люди йдуть на роботу?" -обурився Андрій Панков, передає 6264.com.ua.

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"Доводиться йти через пил. Треба переглянути графік роботи двірників, щоб вони почали працювати не з семи або восьми ранку, а хоча б з шести. І поки краматорчанам виходити на роботу, територія повинна бути прибрана", - попередив міський голова.

"Зверніть увагу на графік, я за цим буду стежити", - додав Андрій Панков.