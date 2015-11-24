Краматорських двірників зобов'яжуть приступати до роботи раніше
15:15, 24 листопада 2015Суспільство
93 0
У ході першої апаратної наради новий мер Краматорська Андрій Панков звернув увагу комунальників і на роботу двірників.
Треба переглянути графік роботи двірників / slavdelo.dn.ua
"Чому двірники метуть двори, коли люди йдуть на роботу?" -обурився Андрій Панков, передає 6264.com.ua.
Читайте такожУ Краматорську згадували українські традиції (фото)
"Доводиться йти через пил. Треба переглянути графік роботи двірників, щоб вони почали працювати не з семи або восьми ранку, а хоча б з шести. І поки краматорчанам виходити на роботу, територія повинна бути прибрана", - попередив міський голова.
"Зверніть увагу на графік, я за цим буду стежити", - додав Андрій Панков.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter