ІА УНІАН створив сервіс для вирішення будь-яких проблем українців

Новий проект провідної інформаційної агенції країни – «УНІАН Підтримка» - створений, щоб допомогти українцям у вирішенні будь-яких проблем. Проект не концентрується виключно на питаннях у площині «громадянин-влада», команда агенції готова допомогти і в ситуаціях буденного характеру. Кожен може звернутись до редакції з проблемою, яка його хвилює, навіть якщо це невдоволення складом Верхової Ради або нетверезим електриком із ЖЕКу, чи іншими повсякденними життєвими ситуаціями.

«Досить часто чиновники ігнорують запити людей на вирішення якихось конкретних проблем, особливо, якщо чергові вибори закінчились, - зауважив генеральний директор УНІАН Артем Ковальов – Ми прагнемо дати звичайним людям інструмент впливу на тих, хто відповідальний за вирішення відповідних питань»

«Цим інструментом буде, власне, агентство і його ресурси, - пояснює шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький – Якщо, приміром, людина скаржиться, що місцева влада не реагує на звернення громадянина, або реагує неналежним чином – ми змусимо можновладців реагувати, діяти в правовому полі. Для цього є широкий арсенал юридичних засобів, та, зрештою, як відомо, найбільше чиновники не люблять публічність – розкриття їх бездіяльності на широкий загал. Але ми готові допомогти людям і у вирішенні проблем, які виходять за рамки традиційних інструментів подання петицій, що вже працюють в Україні – передусім, тематично»

Додати своє прохання можна через соціальну мережу Фейсбук, для цього слід коротко викласти суть проблеми. Далі усі питання виставляються на голосування користувачів соц.мережі та читачів УНІАН. Три звернення, які наберуть найбільшу підтримку протягом одного місяця, беруться командою УНІАН до вирішення.

Деталі на сайті - http://support.unian.ua/about.html