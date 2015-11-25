Затримані за сприяння сепаратистському телеканалу "Новороссия ТВ" не визнають своєї провини - ЗМІ

При цьому, вони не приховують відверто антиукраїнських поглядів, повідомляє ТСН.

Зазначається, що свій інформаційних ресурс для поширення сепаратистських ідей затримані СБУ чоловіки створили ще весною 2014 року. Згодом, із іншими однодумцями вони організували проект "Медіалюстрація", який критикує українські ЗМІ за патріотизм і роздає антипремії "Геббельс ТБ".

Під час обшуку в помешканні одного з прихильників "Новоросії" знайшли незареєстровану зброю. Діяльність обох підозрюваних слідчі кваліфікували на статтею про створення терористичної групи. Санкція передбачає ув'язнення терміном до 15 років.

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При цьому, ані Василець, ані Тімонін не приховували своїх поглядів. Навпаки, пропагували їх у соцмережах і серед знайомих. При цьому, вони змогли стати членами громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України. А СБУ раптово зацікавилася чоловіками, щойно з'ясовувати їхню діяльність почали журналісти ТСН.

Міністр Юрій Стець зізнався, що хоч і особисто затверджував склад громадської ради свого міністерства, але хто туди прийшов – не перевіряв.

"Я не маю права втручатись у формування громадської ради. Як і інший чиновник, міністр при будь-якому іншому органі влади", - пояснив він.

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Зазначається, що ТСН продовжує розслідувати обставини появи членів антиукраїнської організації у громадській раді міністерства. Журналістів цікавить, як усе ж сепаратисти могли туди потрапити, на які рішення вже вплинули і чи немає серед радників іще людей із сумнівною репутацією.

Як повідомляв УНІАН, вранці, 24 листопада, у Києві співробітники Служби безпеки України почали слідчі дії щодо осіб, які підозрюються у технічному сприянні трансляції телеканалу терористів "Новороссия ТВ" через мережу Інтернет.

Зазначається, що вони сприяли налаштуванню прямого ефіру, трансляції новин та відеоматеріалів, допомогли організувати взаємодію між підрозділами каналу, проводили навчання осіб, які займались монтажем матеріалів та особисто програмували необхідне для цього обладнання і програмне забезпечення. Крім того, вони зареєстрували та налаштували трансляцію каналу "Новороссия ТВ" на популярних відеохостингах.