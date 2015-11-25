Сьогодні в Краматорську загудять сирени

Сьогодні з 13.50 до 15.00 у Краматорську буде проводитися планова комплексна перевірка працездатності системи централізованого оповіщення з включенням електросирен на території міста і Донецької області.

Управління цивільного захисту просить дотримуватися спокій і не піддаватися паніці, пише 6264.com.ua. Читайте такожНа центральній площі Краматорська молилися за мир в Україні (фото) Включення електросирен буде супроводжуватися передачею відповідної інформації по мережах дротового радіомовлення, а також в ефірі радіостанції "Перець FM" (частота 105,7) і МФМ (частота 106,2).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter