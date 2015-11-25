Сьогодні в Краматорську загудять сирени
12:59, 25 листопада 2015Суспільство
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Сьогодні з 13.50 до 15.00 у Краматорську буде проводитися планова комплексна перевірка працездатності системи централізованого оповіщення з включенням електросирен на території міста і Донецької області.
Включення електросирен буде супроводжуватися передачею інформації по радіо / фото Міноборони
Управління цивільного захисту просить дотримуватися спокій і не піддаватися паніці, пише 6264.com.ua.
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Включення електросирен буде супроводжуватися передачею відповідної інформації по мережах дротового радіомовлення, а також в ефірі радіостанції "Перець FM" (частота 105,7) і МФМ (частота 106,2).
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