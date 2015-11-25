ФСБ РФ блокує український інтернет-трафік в Донецьку і Луганську - Стець

Про це повідомив на засіданні уряду міністр інформаційної політики України Юрій Стець.

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Відповідаючи на питання прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про те, чи блокує ФСБ РФ український трафік, він сказав: "На жаль, так".

Яценюк звернувся до міністра з проханням розробити план відновлення на території Донецька і Луганська українських інтернет-ресурсів.

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