ФСБ РФ блокує український інтернет-трафік в Донецьку і Луганську - Стець
13:39, 25 листопада 2015Суспільство
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Федеральна служба безпеки Росії блокує український інтернет-трафік в Донецьку і Луганську.
ФСБ блокує український інтернет-трафік на окупованому Донбасі / Фото УНІАН
Про це повідомив на засіданні уряду міністр інформаційної політики України Юрій Стець.
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Відповідаючи на питання прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про те, чи блокує ФСБ РФ український трафік, він сказав: "На жаль, так".
Яценюк звернувся до міністра з проханням розробити план відновлення на території Донецька і Луганська українських інтернет-ресурсів.
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