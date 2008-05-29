Регіони повинні одержати реальні механізми влади - міністр

Концепція регіональної політики в Україні передбачає децентралізацію владних повноважень.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив міністр регіонального розвитку та будівництва України Василь КУЙБІДА, виступаючи на 15-й сесії Конгресу регіональних і місцевих влад Ради Європи в Страсбурзі.

«Говорячи про нову Концепцію державної регіональної політики в Україні, ми маємо на увазі децентралізацію владних повноважень і систематичні реформи місцевого самоврядування», - сказав він.

Український міністр зазначив, що до останнього часу регіональна політика в Україні розглядалася виключно як економічний розвиток регіонів і підтримка депресивних регіонів.

«Але практика показала, що це – неправильний підхід», - сказав В.КУЙБІДА.

Міністр зазначив, що є декілька причин, що викликають диспропорцію в регіональному розвитку й серед них – недостатність реальних механізмів для імплементації економічного підходу до регіональної політики, слабкі цілі такої політики, відсутність компонентів гуманітарного й політичного характеру.

Міністр додав, що проблема регіонального розвитку може бути розв`язана в рамках реалізації програми уряду «Український прорив».

За його словами, Концепція регіональної політики в Україні визначає своїми цілями цілісний і збалансований територіальний розвиток в Україні, інтеграцію регіонів на основі єдиних політичних, законодавчих, економічних, інформаційних і культурних умов, раціональне й ефективне використання ресурсів регіонів, а також посилення конкурентоспроможності регіонів.

В.КУЙБІДА також зауважив, що для реалізації концепції необхідно буде прийняти низку законів. При цьому, за його словами, міністерство вже розробляє проекти законів про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, про службу в органах місцевого самоврядування.

«Ми віримо в успіх. У нас є всі необхідні умови для цього, й чітка політична воля керівництва держави, й розуміння того, як і що потрібно робити», - сказав В.КУЙБІДА.

Він також зазначив, що зараз проект Концепції вже пройшов обговорення в регіонах України.