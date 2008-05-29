Як подолати проблему катувань та нелюдського поводження?

В Україні планується запровадити нові, більш жорсткі стандарти щодо запобігання та подолання проблеми катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, проект відповідної Концепції державної політики у згаданій сфері, на основі якої має бути розроблено національний план дій, було обговорено сьогодні в ході засідання Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, очолюваною міністром юстиції Миколою ОНІЩУКОМ.

Як зазначалося під час засідання, в Україні спостерігаються певні позитивні зміни щодо вирішення проблеми катувань та нелюдського поводження. Зокрема, внесено зміни до Кримінального кодексу України, якими передбачено покарання за катування. Протягом останнього року за цією статтею в країні було порушено 123 кримінальні справи. Серед позитивних змін також відзначається розсекречення статистики органів внутрішніх справ щодо відповідних правопорушень з боку працівників цієї системи, а також покарань, понесених посадовими особами за катування чи нелюдське поводження.

Разом з тим, метою Концепції державної політики у згаданій сфері є створення цілісної системи запобігання катуванням та поганому поводженню в Україні.

Серед основних проблем у сфері попередження катувань та нелюдського поводження, проект Концепції виокремлює застосування катувань під час розслідування; використання доказів, отриманих за допомогою нелюдського поводження; погані умови утримання та перевантаженість закритих установ; відсутність ефективного розслідування повідомлень про погане поводження; застосування сили у місцях позбавлення волі.

Концепція також передбачатиме шляхи вирішення проблеми через зміни у принципах роботи органів кримінальної юстиції, судової системи, системи виконання покарань, а також роботи державних органів у виконанні рекомендацій міжнародних органів.

Після доопрацювання проект Концепції планується винести на розгляд Президента України для затвердження Указом глави держави.