На нафтобазі «Альянс ойл Україна» вибухнула цистерна: є жертви

Одна людина загинула, одна травмована на Хмельниччині унаслідок вибуху порожньої цистерни з-під паливно-мастильних матеріалів на нафтобазі «Альянс ойл Україна», що у селі Копистин Хмельницького району.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, причиною вибуху стало нехтування правилами безпеки при виконані електрозварювальних робіт.

Повідомлення про інцидент до Народної служби порятунку МНС «01» надійшло сьогодні о 9:55. Рятувальники встановили, що внаслідок грубого порушення техніки безпеки під час проведення зварювальних робіт з монтажу вентиля до порожньої цистерни місткістю 75 метрів кубічних бригадою у складі двох чоловік «Центррезервуарсервіс» з міста Дніпропетровська стався вибух парів бензину без наступного горіння.

На місце пригоди виїжджала мобільна оперативна група ГУ МНС на Хмельниччині на чолі з начальником облуправління Анатолієм МАНІЛЬЧУКОМ. До проведення робіт по захисту цистерн із пальним та недопущенню виникнення пожежі на території нафтобази залучалися шість одиниць пожежної та інженерної техніки.