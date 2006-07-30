У центрі Києва водій іномарки збив на смерть молоду дівчину

Вчора близько 21.30 на перехресті вулиць Хрещатик і Інститутська водій автомобіля «Міцубісі» збив на смерть молоду дівчину та травмував її подругу.

Як повідомили УНІАН поінформовані джерела, зокрема, жителі наметового містечка, розташованого на Майдані Незалежності, які стали свідками події, після інциденту водій автомобіля, що скоїв наїзд на людей, зник, однак співробітникам Державтоінспекції вдалося затримати його та повернути на місце ДТП.

За словами співрозмовників агентства, після того як автомобіль, який збив людей, повернувся на місце пригоди, сюди ж під’їхали ще два автомобілі «Мерседес», з яких вийшли невідомі люди і почали розмовляти про пригоду зі співробітниками ДАІ.

Як зазначають джерела, водій автомобіля "Міцубісі", судячи з його зовнішності, напевно був нетверезим і після розмови з усіма учасниками ДТП та особами з “Мерседесів” начебто співробітники ДАІ направили до лікарні не водія "Міцубісі", а його пасажира.

Водночас УНІАН не вдалося довідатись офіційні подробиці цього ДТП, оскільки телефони оперативних служб як столичної ДАІ, так і столичного управління МНС не відповідали.