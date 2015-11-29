Активісти організували Раду представників громади і Громадської варти у фойє Криворізької міськради

Як повідомляє сайт Кривого Рогу, після переговорів народних депутатів з керівництвом криворізької поліції, шеренги правоохоронців відступили трохи назад, таким чином звільнивши простір у фойє.

Всередину приміщення проникли кілька людей, які провокували конфлікт з правоохоронцями, але народні депутати Єгор Соболєв і Володимир Парасюк закликали людей дотримуватись порядку.

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Безперешкодно в приміщенні також перебувають представники ЗМІ.

У фойє встановили столи і стільці для організації роботи Ради представників громади, Громадської варти й Антикорупційної комісії. Тут же народні депутати спілкуються з жителями Кривого Рогу.

Кілька сотень мітингувальників перебувають на площі перед входом до міськради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Кривому Розі відбулося народне віче проти фальсифікацій на виборах мера, організований народними депутатами від партії «Об'єднання «Самопоміч» Семеном Семенченком і Соболєвим, представниками місцевих організацій партій «Самопоміч» і «УКРОП», а також депутатами Криворізької міськради та міськими активістами.

Учасники народного віче Кривого Рогу ухвалили рішення про створення Ради представників громади й Громадської варти.

Соболєв заявив, що утворена Рада працюватиме на першому поверсі в приміщенні Криворізької міськради. Тут же, за словами депутата, працюватиме й Антикорупційна комісія, куди він закликав повідомляти про факти фальсифікацій, корупції, розкрадання комунального майна.

Коли учасники віча й активісти спробували пройти в будівлю міськради, їм перешкодили співробітники поліції.

Довідка УНІАН. Криворізький міськвиборчком оголосив представника «Опозиційного блоку» Юрія Вілкула переможцем другого туру виборів міського голови, що відбулися 15 листопада. Згідно з інформацією на сайті ЦВК, він одержав 89 209 тис. голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник «Самопомочі» Юрій Мілобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).

Кандидат від «Самопомочі» заявив про фальсифікації й оскаржує в судах постанову про обрання Вілкула мером Кривого Рогу. Однак суди відхилили його позови.

27 листопада голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що в питанні виборів мера Кривого Рогу поставлено юридичну крапку.