Порошенко просить бізнесменів наслідувати його приклад

У Вінниці родина Оксани та Миколи КРИЖАНІВСЬКИХ, які виховують 10 дітей, отримала новий будинок, придбаний Благодійним фондом Петра Порошенка в рамках загальнодержавного проекту "Зігрій любов`ю дитину".

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 1 червня, голова фонду Петро ПОРОШЕНКО у придбаному будинку підписав дарчу на будинок для багатодітної сім`ї КРИЖАНІВСЬКИХ.

4-кімнатний будинок загальною площею 88 кв. м із присадибною ділянкою 0,08 га коштував 600 тис. грн.

"Сім`я, переглянувши багато різних пропозицій щодо придбання або 4-кімнатної квартири, або приватного будинку, зупинилась саме на цьому буднику, який був придбаний за рахунок нашого благодійного фонду", - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він додав, що крім цього, його фонд сьогодні направив будівельні матеріали для добудови приватного будинку для багатодітної сім`ї у Козятині.

"Нема нічого кращого у світі, ніж бачити, як світяться очі цих діточок, для яких сьогодні здійснилася найбільша мрія – власне житло. Я думаю, що в країні знайдеться багато підприємців, які також підтримають нашу ініціативу і нададуть свою допомогу багатодітним сім`ям, щоб таких щасливих дитячий очей стало набагато більше", - сказав П.ПОРОШЕНКО.