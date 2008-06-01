На фестивалі ”Шешори” очікуються 20 тисяч гостей
21:54, 01 червня 2008Суспільство
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...шанувальників етнічної музики та ленд-арту
VI Міжнародний фестиваль етнічної музики та ленд-арту «Шешори-2008 – Подільські» другий рік поспіль проходитиме в селі Воробіївка Немирівського району Вінницької області.
Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль відбудеться 12-14 липня.
Цього року Вінниччина готова прийняти на фестиваль понад 20 тисяч гостей із різних країн світу. На фестивалі виступлять музиканти з України, Росії, Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, Білорусі, Грузії, Іспанії, Молдови, Болгарії, Італії та інших країн, повідомили на засіданні оргкомітету з проведення заходу.
Перші чотири роки (2003-2006) фестиваль відбувався в гуцульському селі Шешори на Івано-Франківщині. Торік його вперше було проведено у Воробіївці.
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