На фестивалі ”Шешори” очікуються 20 тисяч гостей

VI Міжнародний фестиваль етнічної музики та ленд-арту «Шешори-2008 – Подільські» другий рік поспіль проходитиме в селі Воробіївка Немирівського району Вінницької області.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль відбудеться 12-14 липня.

Цього року Вінниччина готова прийняти на фестиваль понад 20 тисяч гостей із різних країн світу. На фестивалі виступлять музиканти з України, Росії, Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, Білорусі, Грузії, Іспанії, Молдови, Болгарії, Італії та інших країн, повідомили на засіданні оргкомітету з проведення заходу.

Перші чотири роки (2003-2006) фестиваль відбувався в гуцульському селі Шешори на Івано-Франківщині. Торік його вперше було проведено у Воробіївці.