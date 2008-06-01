У Києві побудують два центри допомоги дітям

Цього року у Києві планується побудувати два центри допомоги дітям позбавлених батьківської опіки, що працюватимуть на благодійні кошти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сьогодні повідомив перший заступник голови КМДА Денис БАСС під час відвідування унікального центру допомоги дітям „Місто щасливих дітей”.

За його словами, „Місто щасливих дітей” - це благодійна організація, що працює за спонсорські кошти.

„Цей центр працює виключно за кошти, які переказують спонсори. Це різноманітні компанії та організації, які беруть участь у міській програмі, ініційованій київською владою. Це перший центр, який ми відкрили. Цього року ми плануємо збудувати ще два таких заклади, оскільки є багато людей, що хочуть використовувати кошти на благодійництво, але не знають, як правильно це зробити”, - повідомив перший заступник голови КМДА.

Д.БАСС зауважив, що столична влада надає великого значення роботі з дітьми з неблагополучних родин.

„Київський мер особисто контролює проблему безпритульних дітей, за останні два роки зроблено вагомий обсяг роботи, результати якої очевидні – ви практично не побачите покинутих дітей на вулицях Києва, як це було раніше. Працюють спеціальні патрулі, які проводять рейди і привозять дітей з вулиць у центри, як благодійницькі, так і муніципальні. Зараз ми реконструюємо заклади, які фінансуються з міського бюджету і набираємо нових педагогів-вихователів, які не байдужі до цієї справи. Таким чином, ми впроваджуємо абсолютно новий підхід до вирішення проблеми безпритульних дітей”, - зазначив Д.БАСС.

Сьогодні Д.БАСС подарував “Місту щасливих дітей” автобус.

*** “Місто щасливих дітей” знаходиться на вул. В.Порика, 13б і працює з початку цього року.

Основними завданнями центру, який одночасно може прийняти 21 дитину віком від 2 до 18 років, є комплексна соціально-психологічна реабілітація, навчання дітей, позбавлених батьківської опіки, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля та оздоровлення, а також системна робота з батьками з метою створення сприятливих умов для повернення дитини в родину.