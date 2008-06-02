Наступного тижня в Парижі пройдуть Дні українського кіно.

Як повідомили УНІАН в Українській кінофундації, міжнародний бренд Nemiroff та міжнародний кінофестиваль "Молодість" і кінофундація представлять вітчизняні фільми у Франції в рамках Днів українського кіно в Парижі, які розпочнуться 3 червня прес-конференцією та урочистим прийомом в Українському культурному центрі та продовжаться кінопоказами у центральному кінотеатрі La Filmotheque з 4 по 10 червня.

Фільмом відкриття стануть "Два в одному" Кіри МУРАТОВОЇ, яка особисто представить цей фільм паризькій пресі та публіці, так само як і свою дебютну повнометражну стрічку "Короткі зустрічі" і останню роботу - короткометражну "Ляльку".

Режисер К.МУРАТОВА та сценарист Євген ГОЛУБЕНКО стануть почесними гостями Днів українського кіно в Парижі, так само як і режисер Роман БАЛАЯН, який також представить свій кінодебют "Бірюк" та новий фільм "Ніч світла". Дебютним та останнім фільмом («Криниця для спраглих» і «Молитва за гетьмана Мазепу») буде представлено також творчість Юрія ІЛЛЄНКА.

В програмі Днів - сучасне та класичне українське кіно, разом 10 повнометражних фільмів, 6 з яких ніколи ще не демонструвались у Франції, а також 6 короткометражних фільмів.