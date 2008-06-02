А що коли всі пачки сигарет зробити однаковими?

Міністерство охорони здоров`я Великобританії сьогодні оприлюднило кілька пропозицій щодо боротьби з палінням. Зокрема пропонується заборонити випуск сигаретних пачок із зазначенням на них логотипів і бренду виробника. Згідно з планом міністерства, тютюнові компанії будуть зобов`язані продавати сигарети в однотипних чорно-білих пачках без будь-якого тексту, крім попередження про шкоду куріння, передає Associated Press.

З оприлюднення пропозицій британського МОЗ у Великобританії починається 12-тижневі громадські та урядові дебати про можливі заходи для скорочення кількості курців у країні.