У Севастополі окупанти мають намір популяризувати контрактну службу в російській армії

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Міноборони РФ.

«Акція пройде 5 грудня на площі Нахімова. Протягом дня працюватимуть мобільні пункти відбору на військову службу за контрактом. Військові фахівці проведуть професійні консультації для гостей акції з питань відбору та укладення контракту з Міністерством оборони», - йдеться в повідомленні.

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Для реклами російської армії планується виступ авіаційної групи вищого пілотажу «Російські витязі», яка продемонструє півгодинну повітряну програму.

Як повідомляв УНІАН, особовий склад ЗС РФ з окупованого Севастополя бере активну участь у бойових діях в Сирії, є загиблі, в тому числі визнані Міноборони РФ.