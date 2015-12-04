Двоє фігурантів "справи 2 травня" публічно закликали до сепаратизму - прокуратура

Як повідомили УНІАН у прес-службі Малиновського районного суду Одеси, сьогодні в ході засідання прокурором була надана копія виписки з кримінального провадження про внесення 3 грудня 2015 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань нової заяви.

Остання - про те, що 28 березня 2014 року при проведенні автопробігу організації «Одеська дружина» (бойовий підрозділ одеських сепаратистів) в Миколаїв до 70-річчя звільнення міста від окупації Євген Мефьодов і Сергій Долженков, які проходять у вищезазначеній справі в якості обвинувачених, публічно закликали населення до створення «Новоросії» та відділення Одеської та Миколаївської областей від України.

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З цими двома фігурантами були й інші невстановлені особи.

Такі дії підпадають під ч. 1 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність України).

У суді нагадали, що сьогодні перед початком оголошення обвинувального акта прокурор заявив клопотання про скасування постанови суду від 27 листопада і постановлення нового рішення про продовження термінів дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою стосовно п'ятьох обвинувачених, яким було визначено заставу.

Суд вніс зміни у свою попередню постанову в частині визначення застави п'яти обвинуваченим.

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«Приймаючи рішення про встановлення розміру застави, суд виходив з наявних матеріалів кримінального провадження і не мав в розпорядженні даних про вчинення Долженковим, Мефьодовим та іншими особами правопорушення, пов'язаного з посяганням на територіальну цілісність України», - пояснили в прес-службі.

У відомстві додали, що ця обставина свідчить про те, що зазначені обвинувачені можуть продовжити протиправні дії, спрямовані на дестабілізацію обстановки на півдні України, а також в країні в цілому.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 грудня, Малиновський райсуд Одеси на закритому засіданні скасував право внесення застави для п'ятьох фігурантів справи щодо заворушени 2 травня 2014 року. Обвинувачені залишилися під вартою на 60 діб. Після оприлюднення рішення про скасування застави підсудний Мефьодов порізав собі руку.

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