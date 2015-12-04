Щомісяця за оренду приміщення для Центру адмінпослуг Саакашвілі бюджет Одеської області витрачає майже 4 мільйони гривень - ЗМІ

У розпорядженні видання Думская опинилася копія договору оренди приміщення на проспекті Шевченка, 4а для Центру обслуговування громадян, укладеного між Одеською обласною державною адміністрацією та приватним «Платинум-банком».

Згідно з документом, власники комерційної установи здають Одеській ОДА 1649 квадратних метрів в колишній будівлі банку «Україна» за 3 мільйони 853 тисячі 418 грн в місяць. Це трохи менше 100 доларів за квадратний метр, що у багато разів перевищує ринкові розцінки, зазначає видання.

Усього за договором до кінця року область має заплатити бізнесменам 15 мільйонів гривень.

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Нагадаємо, центр формально є міським і підпорядковується муніципальному департаменту надання адмінпослуг населенню. Днями обласна адміністрація зажадала від мерії взяти витрати за оренду приміщення на себе, але у Труханова (мер Одеси - УНІАН) відмовилися. Тоді соратники Саакашвілі перенесли конфлікт в публічну площину і почали заявляти, що місто «ставить палки в колеса» реформаторам.

Раніше область витратила майже 40 мільйонів гривень на реконструкцію під центр адмінпослуг будівлі видавництва «Чорномор'я» на площі Дерев'янка, яке належить громадам регіону. Після призначення Михайла Саакашвілі про цей об'єкт забули, віддавши перевагу оренді за сильно завищеною ставкою приміщення «Платинум». Наголошується, що при цьому ніякого тендеру з вибору орендодавця не проводили.

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Видання пише, що незважаючи на наявність у будівлі «Чорномор'я» меблів та комп'ютерної техніки, губернатор вирішив витратитися ще раз.

Повідомляється, що меблі і формений одяг для працівників купили за рахунок міського бюджету - на це пішло 10 мільйонів гривень. Також Саакашвілі хотів перекинути на облаштування Центру 19 млн з держбюджету, причому мова йшла про гроші, виділені на будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні. Однак, депутати Верховної Ради цю ідею не схвалили.