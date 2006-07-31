У піщаному кар`єрі загинув п`ятирічний хлопчик

16:14, 31 липня 2006
Суспільство
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Хлопці стрибали з кручі

В с. Селище Корсунь-Шевченківського району на Черкащині під час зсуву на піщаному кар`єрі загинув п`ятирічний хлопчик.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди Головного управління МНС України в Черкаській обл., четверо хлопчаків гралися в стихійно виритому піщаному кар`єрі, стрибаючи з кручі. Під час чергового стрибка пісок обвалився і повністю накрив п`ятирічного Богдана, частково - його брата В’ячеслава та їхнього товариша Леоніда. 12-річний Сергій, який чудом не потрапив під обвал, спочатку допоміг вибратися на поверхню 13-річному Леоніду, котрий відразу побіг кликати на допомогу дорослих, а потім почав відкопувати 12-річного Славка. Останнім кинулися рятувати Богдана, проте не зрозуміло було, де його шукати, тому хлопці рили пісок навмання.

Коли прибігли дорослі та знайшли тіло, рятувати хлопчика було вже пізно.

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