Україна в Антарктиці: національні пріоритети

В Україні буде створене Українське полярне товариство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Українського наукового клубу Наталія ШУЛЬГА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Вона зазначила, що про це було домовлено в ході наукової конференції “Україна у Антарктиці: національні пріоритети та глобальна інтеграція”, яка відбулась днями у Києві. За словами Н.ШУЛЬГИ, ця домовленість є ключовим наслідком конференції.

Науковець підкреслила, що конференцію з полярної тематики, що мала статус міжнародної, фактично вперше проведено в Україні. В її роботі взяли участь 90 учасників з декількох країн світу.

У свою чергу керівник першої української антарктичної експедиції, професор Геннадій МІЛІНЄВСЬКИЙ поінформував, що за результатами конференції також було домовлено запровадити відкритий конкурс проектів з дослідження Антарктики.

Також Г.МІЛІНЄВСЬКИЙ підкреслив, що необхідно розробити план подальшого розвитку єдиної Української антарктичної станції ім. Вернадського. Вчений зазначив, що ця станція має надзвичайно цінні ряди спостережень, зокрема, результати її роботи дозволяють зрозуміти, що відбувається з нашою планетою, яка перебуває у стані глобальної зміни клімату.

Водночас, за словами дослідника, треба внести зміни до державної програми досліджень Антарктики. Він констатував, що державне фінансування українських полярних досліджень є недостатнім, а отже, найближчим часом слід визначити, які напрямки досліджень варто підтримувати й розвивати надалі, а які слід закрити.