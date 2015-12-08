У Одесі в рамках декомунізації перейменують 10 вулиць, 2 провулка і парк

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, це питання обговорювалося на засіданні історико-топонімічної комісії з питання виконання Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки».

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Зокрема, комісія обговорила перелік пам'ятників, назв вулиць, парків, площ міста, які, на думку громадських організацій і районних адміністрацій, потрапляють під дію названого закону.

«Визначено, що перейменуванню підлягають 10 вулиць, 2 провулка і 1 парк. Також необхідно демонтувати 2 пам'ятники та зображення наявної на фасадах будівель комуністичної символіки у всіх районах міста», - відзначили в департаменті.

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Як зазначила віце-мер, голова історико-топонімічної комісії міськради Зінаїда Цвірінько, на наступне засідання члени комісії представлять свої пропозиції щодо присвоєння інших назв даним вулицях, провулкам і парку. Схвалені історико-топонімічної комісією пропозиції, складені на основі колегіального рішення, будуть оформлені протоколом і подані на розгляд депутатської комісії з питань освіти, спорту, культури і туризму. Остаточне рішення з цього питання буде прийматися на сесії міської ради.