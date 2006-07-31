Міжнародні експерти розклали економіку Криму по кісточках

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s присвоїло Автономній Республіці Крим (АРК, Україна) довготерміновий кредитний рейтинг «B+» за зобов`язаннями в іноземній валюті (рейтинг за зобов`язаннями в іноземній валюті: ВВ-/Стабільний/В; рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті: ВВ/Стабільний/В; рейтинг за національною шкалою: uaAA). Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, прогноз зміни рейтингу - «стабільний».

Водночас, АРК присвоєно рейтинг «uaA+» за національною шкалою.

«Рейтинги Республіки Крим відображають низьку передбачуваність доходів бюджету і в цілому невисоку фінансову гнучкість унаслідок контролю уряду України і високої залежності від міжбюджетних переказів з Центру, - зазначив кредитний аналітик Standard & Poor’s Борис КОПЄЙКІН. - Низький рівень добробуту населення разом із значними потребами в розвитку інфраструктури і високим рівнем умовних зобов`язань також негативно впливають на рейтинги. Крім того, АРК необхідно покращувати фінансову і операційну прозорість».

У повідомленні наголошується, що позитивний вплив на рейтинги також справляють низький рівень боргу республіки, її високі поточні фінансові показники, а крім того, економічне зростання через сприятливе розташування на Чорноморському узбережжі.

Standard &Poor’s також підкреслює, що передбачуваність і гнучкість доходів Республіки Крим низькі унаслідок контролю центрального уряду і системи міжбюджетних відносин, що перебуває в процесі розвитку. Республіка значною мірою залежить від міжбюджетних переказів з державного бюджету України, що становили 60% всіх доходів у 2005 р., і надалі роблять її залежною від рішень центрального уряду. Гнучкість витрат також обмежена через бюджетний тиск і існуючу систему регулювання. Це лише незначною мірою компенсується статусом Криму як автономної республіки, що дає трохи більш фінансовій гнучкості порівняно з іншими регіонами.

«Станом на травень 2006 р., у АРК не було боргових зобов`язань, і на кінець 2006 р. також не очікується зростання боргу вище дуже помірного рівня в 3-5% усіх доходів. Середньотермінова боргова політика, проте, може бути агресивнішою унаслідок значних потреб розвитку інфраструктури. В усякому разі, не очікується, що до 2008 р. боргові зобов`язання перевищать низький рівень 30% усіх доходів», - наголошується в повідомленні.

Standard & Poor’s вважає, що подальше економічне зростання дозволить Республіці Крим підтримувати високі фінансові показники з поточним профіцитом бюджету близько 10% в 2007-2008 рр.

«Зростання доходів разом з додатковими інвестиціями в інфраструктуру, а також підвищення прозорості, що триває, надалі можуть привести до позитивних рейтингових дій, — підкреслив Б.КОПЄЙКІН. — Проте, негативні зміни в міжбюджетних відносинах, здатні погіршити фінансові показники, можуть мати понижуючий вплив на рейтинги».