Переговори в Мінську: Україна наполягає на обміні полоненими напередодні Різдва й Нового року

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи, що завершилося у Мінську.

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«З цією метою на засіданні Тристоронньої контактної групи, яке відбудеться 22 грудня, будуть заслухані спеціальні доповіді представників гуманітарної підгрупи», - зазначила Оліфер.

Раніше сьогодні Оліфер повідомила, що можливе продовження роботи Тристоронньої контактної групи в 2016 році буде залежати від відповідного рішення лідерів країн «нормандської четвірки».