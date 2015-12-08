У Кучми розповіли, від чого залежатиме продовження роботи Контактної групи в 2016 році

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи, що завершилося у Мінську.

«Можливе продовження роботи Тристоронньої контактної групи в 2016 році буде залежати від відповідного рішення лідерів країн Нормандської четвірки», - наголошується у повідомленні.

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«Успіх роботи гуманітарної, економічної і політичної підгруп залежить, у першу чергу, від дотримання режиму тиші на Донбасі», - додала Оліфер.

За її словами, наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться в Мінську 15 грудня.