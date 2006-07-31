Розпочався судовий процес над екс-мером Сум

У Сумському районному суді Сумської області розпочався процес над колишнім міським головою м. Суми Володимиром ОМЕЛЬЧЕНКОМ, який свого часу працював помічником екс-губернатора Сумщини Володимира ЩЕРБАНЯ та став мером за підтримки останнього.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами судді Бориса КЛОЧКА, справа в найближчі дні не завершиться, процес триває, і подробиці стануть відомими лише після вироку суду.

В.ОМЕЛЬЧЕНКУ, який на час слідства більше року утримувався у Сумському СІЗО, інкримінується перевищення влади, що призвело до тяжких наслідків, та здирництво, за що колишньому меру загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Місяць тому в Сумах до 5 років ув’язнення з позбавленням права займати певні посади впродовж 2 років було засуджено колишнього депутата Сумської міськради Ольгу КРУТУШКІНУ, яка також була однією з найближчих соратників В.ЩЕРБАНЯ.

Як повідомляв УНІАН, колишнього міського голову міста Суми В.ОМЕЛЬЧЕНКА міліція затримала 9 серпня 2005 року.

Мером Сум В.ОМЕЛЬЧЕНКА було обрано у 2003 році, а 12 січня 2005 р. депутати міськради відправили його у відставку.