Лісівники Житомирської області підготували для новорічних та різдвяних свят 185 тисяч ялинок

Про це кореспондента УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства з посиланням на начальника управління Андрія Курінського.

За його словами, для новорічних свят вічнозелені деревця вирощують на спеціальних плантаціях новорічних ялин. Таких плантацій в області – 750 гектарів, де підростає понад 3 мільйони штук майбутніх новорічних красунь.

Лісівники області цьогоріч мають можливість реалізувати 185 тисяч новорічних деревець.

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«Проте це не завдасть лісам області ніякої шкоди - на тих площах, де в грудні проведено рубки, навесні створюються нові насадження. Крім того, ялинки можуть заготовлюватися і на ділянках, які потребують прочищення та освітлення. З цього теж лісу лише користь»,- зазначив Курінський.

Він уточнив, що ціна ялинки в залежності від висоти коливатиметься в межах 25-150 гривень. Легально заготовлені дерева будуть промарковані пластиковими бирками або матимуть клейку етикетку зі штрих-кодом, за яким можна визначити не лише легальність, а й місце походження деревця. Лише у Житомирі та Житомирському районі працюватиме до десятка точок реалізації недорогих новорічних ялинок.

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Утворені із працівників лісгосподарських підприємств рейдові бригади та екологи впродовж грудня патрулюватимуть лісові масиви області, щоб уберегти хвойні насадження від браконьєрів. До цієї справи лісівники запрошують долучитися і громадські організації, які не байдужі до лісу.

Довідка УНІАН. Незаконна рубка одного дерева тягне за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85-170 гривень), а посадові особи муситимуть сплатити від 7 до 20 неоподаткованих мінімумів (119-204 грн.). Окрім штрафу, порушник відшкодує ще й збитки, завдані лісовому господарству. Розмір збитків залежить від діаметра дерева. Найменша сума, яку доведеться сплатити порушнику за незаконно зрубану ялинку діаметром до 10 см (штраф та заподіяна шкода), буде становити 332,86 грн.