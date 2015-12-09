Прогрес відсутній: за злочини проти активістів Майдану досі нікого не покарали - доповідь ООН

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

"Залучення до відповідальності осіб, винних у вбивствах протестувальників та інших порушеннях прав людини, вчинених під час подій на Майдані в період між листопадом 2013 і лютим 2014 року, все ще не забезпечено", - сказано в доповіді.

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Його автори зазначають, що досі тривають пошуки винних у вбивствах протестувальників 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва.

"Жоден з колишніх вищих посадових осіб, які визнані винними, не був притягнутий до відповідальності за організацію вбивства протестувальників у січні-лютому 2014 року", - сказано в доповіді.

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Відсутній прогрес та забезпечення притягнення винних до відповідальності за загибель 48 людей в Одесі в травні 2014 року, підкреслюється в доповіді.

Як повідомляв УНІАН, голова Міжнародної дорадчої групи (МДГ) Ради Європи Ніколас Братца заявив, що розслідування подій в Одесі 2 травня 2014 року було неефективним і не відповідає Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема її 2-й і 3-й статтях.

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Довідка УНІАН. В кінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яка повинна була підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками в центрі Києва загинуло понад ста людей, сотні були поранені, більшість з них – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.