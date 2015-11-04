У Раді Європи вважають, що Україна неефективно розслідувала події 2 травня в Одесі

11:28, 04 листопада 2015
Суспільство
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Розслідування подій в Одесі 2 травня 2014 року було неефективним та не відповідає Європейській конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, зокрема її 2-й і 3-й статтям.

REUTERS

Про це заявив на презентації звіту про події 2 травня 2014 року в Одесі голова Міжнародної дорадчої групи (МДГ) Ради Європи Ніколас Братца.

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"МДГ вважає, що розслідування зазнало значних труднощів, але ці труднощі не можуть бути виправданням тих недоліків, які неминуче є результатом цих проблем", - сказав він.

За словами голови МДГ, розслідування подій в Одесі не відповідало ст. 2 ("право на життя") та ст. 3 ("заборона катувань, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження") Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Також Ніколас Братца заявив: "МДГ вважає, що розслідування було неефективним з низки причин, зокрема розподіл слідчої роботи був неефективним, а ресурси для розслідування були недостатніми".

"Якість розслідування була незадовільною, влада не продемонструвала ретельність та максимальні зусилля в ініціюванні і проведенні розслідування", - зауважив Ніколас Братца.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Кількох осіб одразу застрелили в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір сепаратистів. Намети загорілися. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, де перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої теж загинули люди. Всього тоді загинули 48 осіб, за медичною допомогою звернулися близько 300 постраждалих.

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