У 2015 році волонтерством займалися 13% українців - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

За її словами, майже такий же показник (10%) був зафіксований в опитуванні в 2012 році.

«Що цікаво, з одного боку, порівняно з 2012 роком кількість тих, хто бере участь у волонтерській діяльності, виросла не сильно - з 10% до 13%, з іншої сторони, 13% - це більше, ніж кожен десятий, це багато», - сказала Бекешкіна.

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За її словами, більшу активність у волонтерській діяльності показали жителі західного регіону (14%), центру (13,5%) та Донбасу (19%), меншу – жителі півдня (8%) та сходу (8%).

«Якщо на заході велика допомога надавалася армії, то на Донбасі велика допомога переселенцям, тим, хто постраждав від військових дій», - сказала Бекешкіна.

З віком дещо вищі показники участі у волонтерстві людей до 30 років (15%).

Разом з тим у порівнянні з 2012 роком зараз волонтери витрачають більше часу на таку діяльність: три роки тому кілька годин на тиждень подібної діяльності присвячували лише близько 6% волонтерів, тоді як у цьому році щодня цією діяльністю займалися близько 5% і ще близько 23% присвячували цьому кілька годин на тиждень.

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За даними опитування, найчастіше відмову від участі у волонтерській діяльності пояснюють відсутністю вільного часу (31%), необхідністю займатися справами власної сім'ї (28%) і відсутністю бажання (19,5%).

Крім того, протягом 2015 року 41% респондентів надавали матеріальну підтримку для здійснення благодійних акцій та підтримки благодійних організацій. «Це майже вдвічі більше, ніж було зафіксовано в опитуванні 2012 року (тоді таку підтримку задекларували 21%)», - сказала Бекешкіна.

Основною формою участі у благодійності є пожертвування в благодійні скриньки (64%), трохи менше третини (30%) просто давали гроші людям, які цього потребують, а 26% перераховували на благодійність певну частину своїх доходів.

47% опитаних протягом цього року надавали благодійну грошову або матеріальну допомогу (одяг, їжа) людям або громадським організаціям, які вирішують певні проблеми. Цей показник значно перевищує відповідний показник, зафіксований в опитуванні 2012 року (тоді ствердну відповідь дали 29%).

У разі надання благодійної матеріальної допомоги найвищими ці показники є серед мешканців заходу (61%) і центру (56%), тоді як на півдні, сході та Донбасі такого роду благодійність здійснюється значно рідше.

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Крім того, опитування показало, що суми наданих річних благодійних пожертвувань є в основному невеликими.

«Якщо взяти середню суму, яка припадає на одну людину, це 300 гривень», - зазначила Бекешкіна.

За її словами, серед причин, за якими люди не надавали благодійну допомогу, найчастіше вказувався їх власне незадовільне матеріальне становище (40%) і просте небажання робити такі пожертвування (варіант «я не вважаю себе благодійником» обрали 23%).

Опитування було проведено фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Українського форуму благодійників з 14 по 22 листопада у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2009 респондентів. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.