Анжелу Стрижевську призначено суддею Апеляційного суду Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Анжелу СТРИЖЕВСЬКУ на посаду судді апеляційного суду міста Києва у межах п`ятирічного строку.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, відповідний указ Президент підписав 31 липня.

Як йдеться в указі, А.СТРИЖЕВСЬКУ на цю посаду призначено «відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції України».

Як повідомляв УНІАН, до цього А.СТРИЖЕВСЬКА була суддею Печерського суду міста Києва.

А.СТРИЖЕВСЬКА відома, зокрема, тим, що визнала незаконними дії Генпрокуратури щодо порушення кримінальних справ відносно народних депутатів, членів БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА і Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА, у зв’язку з чим Генпрокуратурою було порушено стосовно неї кримінальну справу. 26 липня Апеляційний суд Києва скасував постанову Генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти А.СТРИЖЕВСЬКОЇ.