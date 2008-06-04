Україна запропонує німецьким компаніям ряд транспортних проектів

На рівні експертів Міністерства транспорту і зв`язку України (МТЗУ) і представників бізнесу Німеччини відбудеться зустріч з метою ознайомлення з деталями потенційних транспортних об`єктів для інвестування.

Як повідомила УНІАН прес-служба МТЗУ, відповідна домовленість досягнута під час двосторонніх переговорів міністра транспорту і зв`язку України Йосипа ВІНСЬКОГО і Федерального міністра транспорту ФРН Вольфганга ТІФЕНЗЕЄ в рамках проведення Міжнародного транспортного форуму в Німеччині.

“Ми маємо амбітні плани щодо підготовки до Євро-2012, які передбачають вихід на кардинально новий рівень всієї транспортної інфраструктури. Інвестиції в галузь будуть в 5 разів більше, ніж за всі роки незалежності”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ. За словами міністра, найактуальнішими в даний час є питання дорожнього будівництва і реконструкції аеропортів.

“Нас дуже цікавить інженерна компанія, яка б змогла взяти під контроль якість будівництва і реконструкції наших автомобільних доріг: ми прагнемо не просто витратити кошти, а одержати якісне і витривале дорожнє полотно. Ми знаємо, що Німеччина має в цьому значний досвід, тому якщо Міністерство транспорту Німеччини зможе запропонувати нам таку компанію - ми були б дуже вдячні”, - сказав він. За словами міністра, йдеться про більш як 3000 км нових або реконструйованих доріг, які б за якістю не поступалися німецьким.

Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що Україна може запропонувати велику кількість транспортних об`єктів для інвестування компаніям Німеччини. “Всі пропозиції щодо розвитку транспортної інфраструктури викладені на папері. Це 53 об`єкти, за якими ми можемо зробити презентацію для німецьких компаній і надати вичерпні дані про обсяг робіт”, - сказав він.