У ГПУ прокоментували заяву про крадіжку підписів за відставку Шокіна: "Що не робиться - все на краще"

Таку позицію в ефірі телеканалу "112 Україна" озвучив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.

"Відповідна інформація мені сьогодні надійшла від двох народних депутатів України, які фактично мали бажання відкликати раніше надані ними підписи за відставку Генерального прокурора Віктора Шокіна. Вони сьогодні хотіли виконати процедуру, подати заяви про відкликання підписів. Процес вже нас цей почався і йде не погано. Народний депутат Береза відкликав свій підпис, сьогодні ще двоє, але ми побачили в парламенті те, що побачили. Миттєво Єгор Соболєв заявив про нібито це викрадення підписів. Викрав у нього хтось, чи він їх загубив. Це може розповісти тільки Єгор Соболєв. Що не робиться - все на краще", - заявив Куценко.

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Робити які-небудь дії через крадіжку у ГПУ поки не мають наміру.

"Які можуть бути дії ГПУ, якщо яка-небудь особа з необережності, або якось інакше втратила документи. Сьогодні він говорить, що хто їх вкрав. В залі ВР присутні відеокамери відеоспостереження. Якщо пан Соболєв вважає, що їх хтось вкрав, то він може підійти до служби охорони, зробити відповідні заяви і подивитися відеосюжети, хто там підходив і хто що з його столу брав", - зазначив прокурор.

Раніше нардеп від "Самопомочі", голова Антикорупційного комітету Ради Єгор Соболєв заявив, що з його стала зникли листи з підписами парламентаріїв за відставку генерального прокурора України Віктора Шокіна. На момент зникнення в папці було 127 підписів.

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Нагадаємо, в липні нардепи почали кампанію зі збору підписів парламентаріїв за відставку генпрокурора Шокіна. Всього депутатам треба зібрати 150 підписів, щоб внести це питання на порядок денний.