Директора зоопарку в Ялті, який заявив про тиск Поклонської, засудили на три роки умовно за катування людини

Про це повідомляється на сайті так званої прокуратури Криму.

«Встановлено, що засуджений на грунті неприязні до нічного вартового парку левів «Тайган» (м. Білогірськ) у зв'язку з допущеними цим працівником порушеннями трудової дисципліни наніс йому множинні удари ногами, руками і електричним шнуром, заподіявши фізичний біль та моральні страждання, викликані приниженням людської гідності», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокуратура перевіряє вирок на відповідність вимогам закону.

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Раніше стало відомо, що в зоопарку в Ялті помер третій тигреня бенгальської білої тигриці Тигрюлі.

Прокурор Криму Наталія Поклонська звинуватила директора розплідника Олега Зубкова у використанні даної ситуації з метою піару і заявила, що тигреня помер від кишкового отруєння.

У свою чергу директор зоопарку «Казка» в Ялті Олег Зубков назвав звинувачення так званої прокурора Криму Наталії Поклонської безпідставними.

Також він повідомив про те, що з 10 грудня закриваються кримський сафарі-парк «Тайган» в Білогірську і зоопарк «Казка» в Ялті. Зубков назвав причини такого рішення «безпрецедентний тиск» на нього правоохоронців і особисто "прокурора республіки" Наталії Поклонської.